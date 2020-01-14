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На акцію проти ринку землі зібрались зовсім юні "аграрії"

На акцію проти ринку землі зібрались зовсім юні "аграрії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. На акцію протесту проти відкриття ринку землі, що проходить у центрі Києва біля стадіону “Динамо”, зібралось чимало молодиків, передає кореспондент УНН.

Так, близько десятка юнаків, яким на вигляд близько 16-18 років, перекрили рух вулицею Петрівська алея.

Раніше сьогодні мітингарі перекрили рух вулицею Михайла Грушевського, що спричинило величезний затор аж до будівлі Кабміну. Близько 11:00 у цьому місці рух перекривала поліція.

Крім того,ю кілька десятків людей сьогодні зібралися на акції під стінами Верховної Ради.

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