На акцію проти ринку землі зібрались зовсім юні "аграрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На акцію протесту проти відкриття ринку землі, що проходить у центрі Києва біля стадіону “Динамо”, зібралось чимало молодиків, передає кореспондент УНН.
Так, близько десятка юнаків, яким на вигляд близько 16-18 років, перекрили рух вулицею Петрівська алея.
Раніше сьогодні мітингарі перекрили рух вулицею Михайла Грушевського, що спричинило величезний затор аж до будівлі Кабміну. Близько 11:00 у цьому місці рух перекривала поліція.
Крім того,ю кілька десятків людей сьогодні зібралися на акції під стінами Верховної Ради.