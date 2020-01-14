На акцию против рынка земли собрались совсем юные "аграрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На акцию протеста против открытия рынка земли, проходит в центре Киева возле стадиона “Динамо”, собралось немало молодых людей, передает корреспондент УНН.
Так, около десятка юношей, которым на вид около 16-18 лет, перекрыли движение по улице Петровская аллея.
Ранее сегодня митингующие перекрыли движение по улице Михаила Грушевского, повлекшее огромная пробка до здания Кабмина. Около 11:00 в этом месте движение перекрывала полиция.
Кроме того, ю несколько десятков человек сегодня собрались на акции под стенами Верховной Рады.