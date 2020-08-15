На акції біля посольства Білорусі в Москві затримали людину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російська поліція затримала молодого чоловіка біля посольства Білорусі в Москві і викликала "швидку". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Так на акцію біля посольства зібралися близько 200 осіб.
“Один з учасників акції став на коліна біля будівлі посольства. На його обличчі та одязі була засохла кров. Співробітникам поліції, які підійшли, він сказав, що сьогодні вночі його побили біля посольства. Поліцейські взяли його за руки і за ноги, віднесли до автозаку і викликали йому швидку допомогу”, - пишуть у виданні.
Додамо, що протестувальники збираються біля посольства вже сьомий день.
Нагадаємо, що 15 серпня білоруський лідер Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі.
Раніше УНН писав, що в Мінську безліч людей прийшли вшанувати пам’ять загиблого в протесті.