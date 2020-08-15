На акции у посольства Беларуси в Москве задержали человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Российская полиция задержала молодого человека у посольства Беларуси в Москве и вызвала "скорую". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, на акцию у посольства собрались около 200 человек.
"Один из участников акции стал на колени у здания посольства. На его лице и одежде была засохшая кровь. Сотрудникам полиции, которые подошли, он сказал, что сегодня ночью его избили у посольства. Полицейские взяли его за руки и за ноги, отнесли в автозак и вызвали ему скорую помощь", - пишут в издании.
Добавим, что протестующие собираются у посольства уже седьмой день.
Напомним, что 15 августа белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.
Ранее УНН писал, что в Минске множество людей пришли почтить память погибшего в протесте.