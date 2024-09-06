На 25% у серпні: Генштаб повідомив про збільшення застосування FPV-дронів на фронті
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про збільшення використання FPV-дронів на 25% у серпні порівняно з червнем. Головнокомандувач Сирський наголосив на важливості розвитку безпілотних систем для випередження ворога.
Застосування FPV-дронів на фронті Силами оборони зросло на 25% у серпні порівняно з червнем, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ за підсумками профільної наради під головуванням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, пише УНН.
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Вказано, що під час наради проаналізовано "ефективність застосування безпілотних систем у ході відсічі збройної агресії рф, а також обговорено наявні проблемні питання та шляхи їх вирішення".
"За доповіддю командувача Сил безпілотних систем ЗС України полковника Вадима Сухаревського, Сили оборони протягом серпня застосування fpv-дронів на фронті збільшилося на 25%, зокрема у порівняні з червнем місяцем", - повідомили у Генштабі.
Під час наради, як зазначається, визначено завдання щодо нарощування спроможностей за цим напрямком.
"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7", - зазначив Сирський.
За підсумками серпня кращих військовослужбовців було нагороджено відзнаками Головнокомандувача ЗСУ.
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