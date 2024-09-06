На 25% в августе: Генштаб сообщил об увеличении применения FPV-дронов на фронте

Применение FPV-дронов на фронте Силами обороны выросло на 25% в августе по сравнению с июнем, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по итогам профильного совещания под председательством Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, пишет УНН.

Детали

Указано, что во время совещания проанализирована "эффективность применения беспилотных систем в ходе отпора вооруженной агрессии рф, а также обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения".

"По докладу командующего Сил беспилотных систем ВС Украины полковника Вадима Сухаревского, Силы обороны в течение августа применение fpv-дронов на фронте увеличилось на 25%, в частности по сравнению с июнем месяцем", - сообщили в Генштабе.

В ходе совещания, как отмечается, определены задачи по наращиванию возможностей по этому направлению.

"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются, и ВС Украины должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем работать над этим 24/7", - отметил Сырский.

По итогам августа лучшие военнослужащие были награждены знаками отличия Главнокомандующего ВСУ.

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