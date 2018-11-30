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На 2019 рік заплановано понад 120 тис. перевірок бізнесу

На 2019 рік заплановано понад 120 тис. перевірок бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Державними органами заплановано понад 121 тис. перевірок українського бізнесу у 2019 році. Про це у своєму блозі написав юрист Олександр Ягодка, передає УНН.

"З 1 січня закінчується дія мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу, а значить, уже зараз багатьом підприємствам треба готуватися до візиту служб державного контролю. Уже зараз на 2019 рік заплановано понад 121 тис. перевірок, при цьому більш ніж для 30 тис. підприємців і компаній такі перевірки будуть комплексними", - підкреслив він.

Зокрема, ДФС проведе понад 8,5 тис. перевірок, ДСНС - 76,3 тис., Держпродспоживслужба - 21,7 тис., Держслужба з питань праці - 17 тис. перевірок.

"Також заплановано 10,2 тис. перевірок екологів і 3,6 тис. перевірок архітектурно-будівельної інспекції", - написав Ягодка.

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Так, у новому році контролери перевірять 17 тис. сільськогосподарських підприємств, понад 11 тис. підприємств роздрібної та оптової торгівлі, майже 5 тис. будівельних компаній, а також представників транспортної галузі, харчової промисловості, керуючі компанії у сфері ЖКГ.

"З усіх служб бізнесу з особливою увагою варто поставитися до перевірок податкової і трудових інспекцій, оскільки від їх ефективності багато в чому буде залежати наповнення держбюджету", - підкреслив юрист.

Нагадаємо, як писав УНН, тривала дія мораторію на перевірки бізнесу призвела до значного погіршення якості продуктів харчування в Україні.

Як наслідок, протягом останніх років рекордно зросла кількість спалахів отруєнь, у тому числі, серед дітей.

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