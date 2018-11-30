На 2019 год запланировано более 120 тыс. проверок бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Государственными органами запланировано более 121 тыс. проверок украинского бизнеса в 2019 году. Об этом в своем блоге написал юрист Александр Ягодка, передает УНН.
"С 1 января заканчивается действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а значит, уже сейчас многим предприятиям надо готовиться к визиту служб государственного контроля. Уже сейчас на 2019 год запланировано более 121 тыс. проверок, при этом более чем для 30 тыс. предпринимателей и компаний такие проверки будут комплексными", - подчеркнул он.
В частности, ГФС проведет более 8,5 тыс. проверок, ГСЧС - 76,3 тыс., Госпродпотребслужба – 21,7 тыс., Госслужба по вопросам труда – 17 тыс. проверок.
"Также запланировано 10,2 тыс. проверок экологов и 3,6 тыс. проверок архитектурно-строительной инспекции", - написал Ягодка.
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Так, в новом году контролеры проверят 17 тыс. сельскохозяйственных предприятий, более 11 тыс. предприятий розничной и оптовой торговли, почти 5 тыс. строительных компаний, а также представителей транспортной отрасли, пищевой промышленности, управляющие компании в сфере ЖКХ.
"Из всех служб бизнесу с особым вниманием стоит отнестись к проверкам налоговой и трудовых инспекций, поскольку от их эффективности во многом будет зависеть наполнение госбюджета", - подчеркнул юрист.
Напомним, как писал УНН, длительное действие моратория на проверки бизнеса привело к значительному ухудшению качества продуктов питания в Украине.
Как следствие, на протяжении последних лет рекордно выросло количество вспышек отравлений, в том числе, среди детей.