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На 2019 год запланировано более 120 тыс. проверок бизнеса

На 2019 год запланировано более 120 тыс. проверок бизнеса

Киев  •  УНН

 • 15655 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Государственными органами запланировано более 121 тыс. проверок украинского бизнеса в 2019 году. Об этом в своем блоге написал юрист Александр Ягодка, передает УНН.

"С 1 января заканчивается действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а значит, уже сейчас многим предприятиям надо готовиться к визиту служб государственного контроля. Уже сейчас на 2019 год запланировано более 121 тыс. проверок, при этом более чем для 30 тыс. предпринимателей и компаний такие проверки будут комплексными", - подчеркнул он.

В частности, ГФС проведет более 8,5 тыс. проверок, ГСЧС - 76,3 тыс., Госпродпотребслужба – 21,7 тыс., Госслужба по вопросам труда – 17 тыс. проверок.

"Также запланировано 10,2 тыс. проверок экологов и 3,6 тыс. проверок архитектурно-строительной инспекции", - написал Ягодка.

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Так, в новом году контролеры проверят 17 тыс. сельскохозяйственных предприятий, более 11 тыс. предприятий розничной и оптовой торговли, почти 5 тыс. строительных компаний, а также представителей транспортной отрасли, пищевой промышленности, управляющие компании в сфере ЖКХ.

"Из всех служб бизнесу с особым вниманием стоит отнестись к проверкам налоговой и трудовых инспекций, поскольку от их эффективности во многом будет зависеть наполнение госбюджета", - подчеркнул юрист.

Напомним, как писал УНН, длительное действие моратория на проверки бизнеса привело к значительному ухудшению качества продуктов питания в Украине.

Как следствие, на протяжении последних лет рекордно выросло количество вспышек отравлений, в том числе, среди детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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