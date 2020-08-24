МЗС: зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає кореспондент УНН.
“Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі. Тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон з Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечним і дружнім кордоном”, — сказав Кулеба.
Як повідомляв УНН, позиції очільників міністерств закордонних справ Німеччини і України щодо ситуації в Республіці Білорусь повністю співпадають.
Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію, яка відбувається в Білорусі. Сторони подвердить домовленість спільно реагування на ситуацію в разі її загострення.
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