МЗС: зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України

“Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі. Тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон з Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечним і дружнім кордоном”, — сказав Кулеба.

Як повідомляв УНН, позиції очільників міністерств закордонних справ Німеччини і України щодо ситуації в Республіці Білорусь повністю співпадають.

Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію, яка відбувається в Білорусі. Сторони подвердить домовленість спільно реагування на ситуацію в разі її загострення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести у Білорусі: Конгрес США відреагував на пропозицію Росії "допомогти Лукашенко"