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Кулеба обговорив ситуацію в Білорусі з головою МЗС Німеччини: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Позиції очільників міністерств закордонних справ Німеччини і України щодо ситуації в Республіці Білорусь повністю співпадають. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає кореспондент УНН.

Кулеба обговорив ситуацію в Білорусі з головою МЗС Німеччини: деталі

“Не могли ми не обмінятись думками щодо ситуації в Білорусі. Я радий, що наші з Гайко позиції повністю співпадають. Ми зацікавлені в стабільній, демократичній, незалежній Білорусі. Ми рішуче засуджуємо насильство, яке відбулось у Білорусі стосовно протестувальників, і віримо, що саме національний діалог покаже шлях до виходу з цієї кризової ситуації”, — сказав Кулеба.

Говорячи про Білорусь, Маас закликав Мінськ не застосовувати силу та наголосив на важливості інклюзивного діалогу.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців. На тлі оголошення результатів виборів у Білорусі розпочалися протести.

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