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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба обсудил ситуацию в Беларуси с главой МИД Германии: детали

Киев • УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Позиции руководителей министерств иностранных дел Германии и Украины по ситуации в Республике Беларусь полностью совпадают. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

Кулеба обсудил ситуацию в Беларуси с главой МИД Германии: детали

"Не могли мы не обменяться мнениями о ситуации в Беларуси. Я рад, что наши с Хайко позиции полностью совпадают. Мы заинтересованы в стабильной, демократической, независимой Беларуси. Мы решительно осуждаем насилие, которое состоялось в Беларуси относительно протестующих, и верим, что именно национальный диалог покажет путь к выходу из этой кризисной ситуации", - сказал Кулеба.

Говоря о Беларуси, Маас призвал Минск не применять силу и подчеркнул важность инклюзивного диалога.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей. На фоне объявления результатов выборов в Беларуси начались протесты.

Украинские Национальные Новости

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