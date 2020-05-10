МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні, уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення", - йдеться в поясненні.

Зазначається, що МЗС інформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні щодо тих пунктів пропуску через державний кордон, які тимчасово не працюють.

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“Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у дипвідомстві.

У міністерстві зазначили, що в умовах пандемії коронавірусу виконують комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні.

Нагадаємо, що три міжнародні авіакомпанії відновлюють авіасполучення з Україною.