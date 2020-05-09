За кордоном від COVID-19 лікуються 145 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Станом на 18:00 9 травня за кордоном від COVID-19 лікуються 145 українців, 63 вже одужали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
За даними МЗС, найбільше інфікованих українців в Італії – 121 людина. В усіх інших країнах по декілька осіб.
За весь час пандемії за кордоном 8 українців померли від коронавірусної хвороби.
До дипломатичних установ за кордоном у рамках системи "Захист" звернулися 17 658 українців.
Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.