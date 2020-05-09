За рубежом от COVID-19 лечатся 145 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По состоянию на 18:00 9 мая с границей от COVID-19 лечатся 145 украинцев, 63 уже выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
По данным МИД, больше всего инфицированных украинцев в Италии - 121 человек. Во всех других странах по несколько человек.
За все время пандемии за рубежом 8 украинцев умерли от коронавирусной болезни.
В дипломатические учреждения за рубежом в рамках системы "Защита" обратились 17658 украинцев.
Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.