МИД: выезд украинцев за границу ограничен только самолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу, комментируя сообщение посольства Великобритании о якобы необходимости получения разрешений МИД на выезд украинцев за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой заявление МИД.
"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в пояснении.
Отмечается, что МИД информировало иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают.
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"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вид на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в дипведомством.
В министерстве отметили, что в условиях пандемии коронавируса выполняют коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине.
Напомним, что три международные авиакомпании восстанавливают авиасообщение с Украиной.