МЗС вітає рішення Британії щодо санкцій проти військ рф, які використовують хімзброю проти України

Україна вітає рішення Британії щодо запровадження санкцій проти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту рф та їхнього командування за застосування хімічної зброї в Україні. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

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Це є черговим підтвердженням того факту, що російська федерація в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї продовжує скоювати на території України злочини, пов’язані із застосуванням небезпечних хімічних речовин, проти Сил безпеки і оборони України