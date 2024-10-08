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МЗС вітає рішення Британії щодо санкцій проти військ рф, які використовують хімзброю проти України

МЗС вітає рішення Британії щодо санкцій проти військ рф, які використовують хімзброю проти України

Київ • УНН

 • 44331 перегляди

МЗС України схвалило рішення Британії ввести санкції проти військ РХБЗ РФ за застосування хімічної зброї в Україні. Міністерство підкреслило, що Росія продовжує порушувати міжнародне право, застосовуючи небезпечні хімічні речовини.

Україна вітає рішення Британії щодо запровадження санкцій проти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту рф та їхнього командування за застосування хімічної зброї в Україні. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

Деталі

Це є черговим підтвердженням того факту, що російська федерація в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї продовжує скоювати на території України злочини, пов’язані із застосуванням небезпечних хімічних речовин, проти Сил безпеки і оборони України

- йдеться в заяві МЗС. 

У відомстві наголошують, попри осудливу реакцію міжнародної спільноти Російська Федерація продовжує брутально порушувати норми міжнародного права.

Особливо цинічними на цьому тлі є наміри російської сторони бути обраною до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на період 2025 – 2027 роки

Генштаб: атаки рф боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони продовжуються, за місяць ще 250 випадків08.10.24, 13:37 • 11840 переглядiв

В українському міністерстві підкреслили, що росія систематично застосовуючи хімічну зброю на території суверенних держав, не має жодного морального права входити до складу керівних органів відповідних міжнародних організацій і впливати на їхню неупереджену та об’єктивну роботу.

Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а держави, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності

- підсумували в Міністерстві закордонних справ України. 

Нагадаємо

Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіологічного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) та їхнього командира за застосування хімічної зброї в Україні. Також обмеження запровадили проти двох лабораторій, причетних до використання хімзброї.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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