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МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины

МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:13  •  6427 просмотра

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МИД Украины одобрил решение Британии ввести санкции против войск РХБЗ РФ за применение химического оружия в Украине. Министерство подчеркнуло, что Россия продолжает нарушать международное право, применяя опасные химические вещества.

Украина приветствует решение Великобритании о введении санкций против войск радиационной, химической и биологической защиты РФ и их командования за применение химического оружия в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

Это является очередным подтверждением того факта, что российская федерация в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия продолжает совершать на территории Украины преступления, связанные с применением опасных химических веществ, против Сил безопасности и обороны Украины

- говорится в заявлении МИДа. 

В ведомстве отмечают, несмотря на осуждающую реакцию международного сообщества Российская Федерация продолжает грубо нарушать нормы международного права.

Особенно циничными на этом фоне являются намерения российской стороны быть избранной в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на период 2025 - 2027 годы

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В украинском министерстве подчеркнули, что россия систематически применяя химическое оружие на территории суверенных государств, не имеет никакого морального права входить в состав руководящих органов соответствующих международных организаций и влиять на их беспристрастную и объективную работу.

Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, где бы то ни было и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а государства, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности

- подытожили в Министерстве иностранных дел Украины. 

Напомним,

Великобритания ввела санкции против российских войск радиологической химической и биологической защиты (РХБЗ) и их командира за применение химического оружия в Украине. Также ограничения ввели против двух лабораторий, причастных к использованию химоружия.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика