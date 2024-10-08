МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины
Киев • УНН
МИД Украины одобрил решение Британии ввести санкции против войск РХБЗ РФ за применение химического оружия в Украине. Министерство подчеркнуло, что Россия продолжает нарушать международное право, применяя опасные химические вещества.
Украина приветствует решение Великобритании о введении санкций против войск радиационной, химической и биологической защиты РФ и их командования за применение химического оружия в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.
Детали
Это является очередным подтверждением того факта, что российская федерация в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия продолжает совершать на территории Украины преступления, связанные с применением опасных химических веществ, против Сил безопасности и обороны Украины
В ведомстве отмечают, несмотря на осуждающую реакцию международного сообщества Российская Федерация продолжает грубо нарушать нормы международного права.
Особенно циничными на этом фоне являются намерения российской стороны быть избранной в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на период 2025 - 2027 годы
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В украинском министерстве подчеркнули, что россия систематически применяя химическое оружие на территории суверенных государств, не имеет никакого морального права входить в состав руководящих органов соответствующих международных организаций и влиять на их беспристрастную и объективную работу.
Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, где бы то ни было и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а государства, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности
Напомним,
Великобритания ввела санкции против российских войск радиологической химической и биологической защиты (РХБЗ) и их командира за применение химического оружия в Украине. Также ограничения ввели против двух лабораторий, причастных к использованию химоружия.