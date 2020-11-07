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МЗС України прокоментувало обстріл консульства Азербайджану в Харкові

МЗС України прокоментувало обстріл консульства Азербайджану в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко надала коментар щодо обстрілу приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки у Харкові, пише УНН з посиланням на повідомлення МЗС.

“Рішуче засуджуємо вчинений невідомими особами обстріл приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків. Правоохоронні органи уже розпочали необхідні слідчі дії. Винні мають бути знайдені і притягнені до відповідальності”, — вказано у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше МВС посилило охорону усіх консульств Азербайджану та Вірменії після обстрілу у Харкові.

Сьогодні вночі до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки обстріляли невідомі особи. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, це — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

З реакцією на подію днем виступило Міністерство закордонних справ Азербайджану, повідомивши: “З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”.

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