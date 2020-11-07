МИД Украины прокомментировал обстрел консульства Азербайджана в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко предоставила комментарий касательно обстрела помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове, пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД.
“Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности”, — указано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее МВД усилило охрану всех консульств Азербайджана и Армении после обстрела в Харькове.
Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
С реакцией на событие днем выступило Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщив: “Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”.