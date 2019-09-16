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МЗС України: останні теракти у Саудівській Аравії ставлять під загрозу світовий ринок енергоносіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує теракти у Саудівській Аравії, які несуть небезпеку мирному населенню, довколишньому середовищу та стабільності світового ринку енергоресурсів. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

“МЗС України висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з диверсійно-терористичними атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури на території Королівства Саудівська Аравія, останнім проявом яких стали напади на нафтопереробний завод в Абкаіку та родовище Хурайс 14 вересня 2019 року. В Україні рішуче засуджують скоєння цих терактів, що ставлять під загрозу життя мирних жителів Саудівської Аравії, екологічну безпеку регіону та стабільність світового ринку енергоресурсів”, — повідомила речник зовнішньополітичного відомства.

Як писав УНН, 14 вересня Помпео звинуватив владу Ірану в причетності до атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії. У неділю американський сенатор Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна) запропонував владі США розглянути можливість нанесення ударів по нафтових об’єктах Ірану через напад на підприємства саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco.

У ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco на сході країни були атаковані 10 безпілотними літальними апаратами. Відповідальність за це взяли на себе єменські повстанці-хусит з руху “Ансар Аллах”. Зокрема, атаки зазнав найбільший в світі нафтопереробний комплекс поблизу міста Абкаік, де проживає багато західних фахівців, а також НПЗ в районі Хурайс, в якому розташовується друге за величиною нафтове родовище королівства. Після атак на них спалахнула сильна пожежа. Пізніше влада заявила, що вогонь був локалізований.

Варто також додати, що сьогодні Іран відкинув звинувачення у нападі на саудівські нафтопереробні заводи.

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