МИД Украины: последние теракты в Саудовской Аравии ставят под угрозу мировой рынок энергоносителей

“МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкаике и месторождение Хурайс 14 сентября 2019 года. В Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов”, — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Как писал УНН 14 сентября Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В воскресенье американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) предложил властям США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения “Ансар Аллах”. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Стоит также добавить, что сегодня Иран отверг обвинения в нападении на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.