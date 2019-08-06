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МЗС Туреччини відреагувало на скасування автономії Кашміру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. МЗС Туреччини висловило стурбованість у зв’язку з тим, що Індія скасувала особливий статус штату Джамму і Кашмір. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві відомства, передає УНН.

“У нас викликає занепокоєння те, що скасування 5 серпня 2019 року статті 370 конституції Індії, яка наділяє штат Джамму і Кашмір особливим статусом, посилить нинішню напруженість. Ми щиро бажаємо, щоб ситуація вирішилася через діалог, на основі відповідних резолюцій ООН і з урахуванням законних інтересів населення Джамму і Кашмір, Пакистану та Індії ”, - заявило відомство.

МЗС також вказало, що Туреччина “готова внести свій вклад в зниження напруженості в регіоні, якщо на це погодяться сторони” конфлікту.

Уряд Індії оголосив в понеділок про рішення скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяє штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Як повідомив в парламенті міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, Джамму і Кашмір втрачає статус штату і стає союзною територією (має менше прав, ніж штат). МЗС Пакистану відреагувало на цей крок рішучим засудженням.

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