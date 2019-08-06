МИД Турции отреагировало на отмену автономии Кашмира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с тем, что Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства, передает УНН.
“У нас вызывает беспокойство то, что отмена 5 августа 2019 года статьи 370 конституции Индии, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом, усилит нынешнюю напряженность. Мы искренне желаем, чтобы ситуация разрешилась через диалог, на основе соответствующих резолюций ООН и с учетом законных интересов населения Джамму и Кашмир, Пакистана и Индии”, — заявило ведомство.
МИД также указало, что Турция “готова внести свой вклад в снижение напряженности в регионе, если на это согласятся стороны” конфликта.
Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат). МИД Пакистана отреагировало на этот шаг решительным осуждением.