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МЗС РФ обговорює можливість зустрічі міністрів у нормандському форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В російському МЗС обговорюють можливість міністерської зустрічі країн-учасниць нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна). Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, передає УНН із посиланням на ТАСС.

МЗС РФ обговорює можливість зустрічі міністрів у нормандському форматі

“Це питання зараз опрацьовується”, — сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Заступник голови МЗС РФ відзначив, що узгодження “формули Штайнмайера” 1 жовтня на зустрічі контактної групи в Мінську стало “дуже важливим кроком, який відкриває хороші перспективи”.

Відповідаючи на питання про зустріч президента України Володимира Зеленського та глави МЗС РФ Сергія Лаврова, що відбулася на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН, заступник міністра назвав її “короткою, але корисною”.

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“Добре, що після неї був розвиток... Дуже важливо, щоб цей розвиток не перервався, щоб все, що заявлялося, чітко реалізовувалося... В цьому сенсі важливою є робота в “нормандському форматі”, — сказав він.

Раніше помічник президента РФ Володимира Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що шанси на проведення зустрічі лідерів “нормандської четвірки” у відносно недалекому майбутньому зростають після підписання в Україні “формули Штайнмайера”.

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