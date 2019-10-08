Речник Путіна: Росія проти участі США в Нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія проти пропозицій про приєднання США до переговорів про припинення війни на Донбасі в Нормандському форматі, учасниками якого є Україна, Росія, Німеччина і Франція. Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, передає УНН.
"Точка зору про евентуальне (можливе - ред) приєднання США до цього (нормандського - ред) формату не знаходить підтримки (в Кремлі - ред)", - сказав Пєсков.
Речник Путіна таким чином відреагував на висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що розв'язання конфлікту на Донбасі неможливе без участі США.
На думку представника Кремля, основні зусилля для врегулювання ситуації мають бути сконцентровані в нинішньому Нормандському форматі: "З загальної точки зору учасників цього формату, альтернативи йому зараз немає".
Нагадаємо, у Кремлі відреагували на слова Лукашенка про конфлікт РФ та України на Донбасі.