Пресс-секретарь Путина: Россия против участия США в нормандской формате
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия против предложений о присоединении США к переговорам о прекращении войны в Донбассе в нормандской формате, участниками которого являются Украина, Россия, Германия и Франция. Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, передает УНН.
“Точка зрения про эвентуальное (возможное — ред) присоединение США к этому (нормандскому — ред) формату не находит поддержки (в Кремле — ред)”, — сказал Песков.
Представитель Путина таким образом отреагировал на высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что решение конфликта на Донбассе невозможно без участия США.
По мнению представителя Кремля, основные усилия для урегулирования ситуации должны быть сконцентрированы в нынешнем нормандском формате: “С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему сейчас нет”.
Напомним, в Кремле отреагировали на слова Лукашенко о конфликте РФ и Украины в Донбассе.