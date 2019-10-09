МИД РФ обсуждает возможность встречи министров в нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В российском МИД обсуждают возможность министерской встречи стран-участниц нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Этот вопрос сейчас прорабатывается”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Замглавы МИД РФ отметил, что согласование “формулы Штайнмайера” 1 октября на встрече контактной группы в Минске стало “очень важным шагом, который открывает хорошие перспективы”.
Отвечая на вопрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД РФ Сергея Лаврова, что состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, заместитель министра назвал ее “короткой, но полезной”.
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“Хорошо, что после нее было развитие ... Очень важно, чтобы это развитие не прервалось, чтобы все, что заявлялось, четко реализовывалось ... В этом смысле важна работа в нормандском формате”, — сказал он.
Ранее помощник президента РФ Владимиру Путину по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что шансы на проведение встречи лидеров “нормандской четверки” в относительно недалеком будущем растут после подписания в Украине “формулы Штайнмайера”.
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