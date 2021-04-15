МЗС РФ: ми надіємося, що Туреччина почула слова Лаврова про військову співпрацю з Україною

Деталі

“Ми сподіваємося, що застереження було почуто”, — сказала вона.

Захарова додала, що сторони регулярно обмінюються думками з питань міжнародного та регіонального порядків денних, Росія також доводить “свої оцінки по ситуації на південному сході України” до турецьких партнерів. “Звичайно, в Анкарі добре відомо, що заохочення з-за кордону войовничої лінії київської влади викликає у нас найбільш серйозну заклопотаність”, — вирішила заявити вона.

Захарова сказала, що РФ завжди наголошує на необхідності утримуватися від кроків, в тому числі в сфері військово-технічного співробітництва, які нібито “могли б спровокувати погіршення обстановки на Донбасі”. Як заявила вона, російська сторона має намір продовжувати діалог з іноземними партнерами, спонукаючи їх не стимулювати, як вважають в Москві, “реваншистські настрої”, а, навпаки, всіма доступними політико-дипломатичними засобами “робити посильний внесок у стабілізацію ситуації навколо України”.

Контекст

У понеділок на прес-конференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи інформацію про продаж Анкарою Україні ударних безпілотників, заявив, що Росія настійно рекомендує відповідальним країнам, включаючи Туреччину, проаналізувати нібито “войовничі заяви Києва” і застерігає їх від підживлення, як бачать в Москві, “мілітаристських настроїв влади України”.

Довідка

У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan. Генеральний директор держкомпанії “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря в жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі “Океан” у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час недавнього візиту Президента України до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.