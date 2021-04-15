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МИД РФ: мы надеемся, что Турция услышала слова Лаврова о военном сотрудничестве с Украиной

Киев  •  УНН

 • 19716 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Россия надеется, что в Турции услышали призыв главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова проанализировать якобы “воинствующие заявления Киева”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

Детали

“Мы надеемся, что предостережение было услышано”, — сказала она.

Захарова добавила, что стороны регулярно обмениваются мнениями по вопросам международной и региональной повесток дня, Россия также доводит “свои оценки по ситуации на юго-востоке Украины” до турецких партнеров. “Конечно, в Анкаре хорошо известно, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность”, — решила заявить она.

Захарова сказала, что РФ всегда подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые якобы “могли бы спровоцировать ухудшение обстановки на Донбассе”. Как заявила она, российская сторона намерена продолжать диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать, как считают в Москве, “реваншистские настроения”, а, наоборот, всеми доступными политико-дипломатическими средствами “вносить посильный вклад в стабилизацию ситуации вокруг Украины”.

Контекст

В понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украине ударных беспилотников, заявил, что Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать якобы “воинствующие заявления Киева” и предостерегает их от подпитывания, как видят в Москве, “милитаристских настроений властей Украины”.

Справка

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании “Укрспецэкспорт” Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи “Океан” в Николаеве.

Также о беспилотниках Bayraktar речь шла и во время недавнего визита Президента Украины в Турцию. В частности министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

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