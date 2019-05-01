МЗС Куби звинуватив команду Трампа в дезінформації президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Куба відкидає наміри президента США Дональда Трампа ввести нові санкції проти острівної держави і засуджує використання неправдивої інформації про приписується Гавані наявності агентів кубинських спецслужб в Каракасі. Відповідну заяву у вівторок в Twitter розмістив глава МЗС Куби Бруно Родрігес, передає УНН.
"Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон - патологічний брехун, який дезінформує (Дональда) Трампа. У Венесуелі немає військовослужбовців Куби або кубинців, що брали б участь у військових діях або спецопераціях. Там знаходиться тільки медичний персонал гуманітарної місії. Ми рішуче відкидаємо загрози тотальної блокади з боку Трампа", - написав дипломат.
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Його венесуельський колега Хорхе Арреаса також зазначив, що подібні висновки зроблені на основі недостовірної інформації.
"Дональд Трамп постійно засуджує фейкові новини і неправдиву інформацію, але відносно Венесуели і Куби він присвячує себе їх поширенню. Білий дім повинен перевірити якість своїх радників і джерел інформації. Вони роблять помилку на помилку", - написав глава зовнішньополітичного відомства Боліваріанської Республіки.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив владі Куби санкціями "найвищого рівня", а також повним і всебічним ембарго, якщо Гавана не припинить дії, які, за версією глави держави, спрямовані на підрив конституції Венесуели. Він заявив, що сподівається, що "все кубинські військовослужбовці негайно і мирно повернуться на свій острів".
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