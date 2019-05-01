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МИД Кубы обвинил команду Трампа в дезинформации президента США

МИД Кубы обвинил команду Трампа в дезинформации президента США

Киев  •  УНН

 • 13825 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Куба отвергает намерения президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против островного государства и осуждает использование ложной информации о приписываемом Гаване наличии агентов кубинских спецслужб в Каракасе. Соответствующее заявление во вторник в Twitter разместил глава МИД Кубы Бруно Родригес, передает УНН.

“Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — патологический лжец, который дезинформирует (Дональда) Трампа. В Венесуэле нету военнослужащих Кубы или кубинцев, которые принимали бы участие в военных действиях или спецоперациях. Там находится только медицинский персонал гуманитарной миссии. Мы решительно отвергаем угрозы тотальной блокады со стороны Трампа”, — написал дипломат.

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Его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса также отметил, что подобные выводы сделаны на основе недостоверной информации.

“Дональд Трамп постоянно осуждает фейковые новости и ложную информацию, но в отношении Венесуэлы и Кубы он посвящает себя их распространению. Белый дом должен проверить качество своих советников и источников информации. Они делают ошибку на ошибке”, — написал глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики.

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Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями “высшего уровня”, а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, направленные на подрыв конституции Венесуэлы. Он заявил, что надеется, что “все кубинские военнослужащие немедленно и мирно вернутся на свой остров”.

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