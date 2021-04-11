МЗС Білорусі відреагувало на ідею України про перенесення зустрічей ТКГ з Мінська

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Заяви глави української делегації в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука про необхідність перенесення переговорів з Мінська говорять нібито “про небажання Києва дотримуватись досягнутих домовленостей”. Про це заявив в суботу глава МЗС Білорусі Володимир Макей в інтерв’ю програмі “Питання номер один” на телеканалі “Білорусь-1”, яке цитує пресслужба МЗС республіки, передає УНН.

Деталі

“Подібного роду вакханалія навколо цієї заяви говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. І ця пропозиція пана Кравчука для мене сміховинна: „Ми повинні проводити засідання тристоронньої контактної групи в нейтральній країні, наприклад, у Польщі“. Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більше „нейтральної“ країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти”, — заявив глава білоруського МЗС.

“Президент (Білорусі) багато разів говорив, що ми не нав’язувалися в якісь посередники. І ми не нав’язувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов’язки, про які нас попросили: забезпечення роботи тристоронньої контактної групи — організаційне, протокольне і технічне. Претензій до нас не було. Були подяки і з української сторони, з боку Росії і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи з цього приводу”, — сказав Макей.

“Не хочуть вони (Україна) працювати далі — будь ласка, нехай шукають інше місце. Мова йде не про це, це все певні хитрощі. Йдеться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України, а не в спробах обійти в тому числі і мінські домовленості”, — заявив білоруський міністр.

Макей вважає неважливим, де будуть проходити засідання контактної групи. “Нехай вони навіть в Антарктиді проходять. Головне, щоб був досягнутий конкретний результат”, — сказав глава МЗС Білорусі.

Контекст

Раніше також міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що: “Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів делегації до Мінська для зустрічей в реальному житті і все одно доведеться шукати іншу країну, інше місто”.

Спікер ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні повідомив, що поки невідомо, куди саме перенесуть місце проведення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська.

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