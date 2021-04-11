МИД Беларуси отреагировал на идею Украины о переносе встреч ТКГ из Минска

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Заявления главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука о необходимости переноса переговоров из Минска говорят якобы “о нежелании Киева соблюдать достигнутые договоренности”. Об этом заявил в субботу глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью программе “Вопрос номер один” на телеканале “Беларусь-1”, которое цитирует пресс-служба МИД республики, передает УНН.

Детали

“Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. И это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: „Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше“. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более „нейтральной“ страны, чем Польша, во всем мире не сыскать”, — заявил глава белорусского МИД.

“Президент (Беларуси) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы — организационное, протокольное и техническое. Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет”, — сказал Макей.

“Не хотят они (Украина) работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти в том числе и минские договоренности”, — заявил белорусский министр.

Макей считает неважным, где будут проходить заседания контактной группы. “Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат”, — сказал глава МИД Беларуси.

Контекст

Ранее также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что: “Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни и все равно придется искать другую страну, другой город”.

Спикер ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович накануне сообщил, что пока неизвестно, куда именно перенесут место проведения переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска.

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