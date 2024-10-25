"Ми намагались, чесно": Андрій Бєдняков розлучився з дружиною
Київ • УНН
Андрій Бєдняков повідомив про розлучення з дружиною після 16 років шлюбу. Телеведучий подякував колишній дружині за спільні роки та дітей, але причину розлучення не розкрив.
Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков оголосив про розлучення зі своєю дружиною після 16 років шлюбу.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Це була неймовірна подорож. Подорож в 16 років Але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно
Він також подякував вже колишній дружині за спільні роки життя та дітей, але про саму причину розлучення Бєдняков не написав.
За словами телеведучого, інтервʼю на цю тему давати він не буде, адже зайвого піару не бажає.
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