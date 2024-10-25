«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

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Андрей Бедняков сообщил о разводе с женой после 16 лет брака. Телеведущий поблагодарил бывшую жену за совместные годы и детей, но причину развода не раскрыл.

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков объявил о разводе со своей женой после 16 лет брака.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет Но, рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы пытались. Честно

- написал Бедняков.

Он также поблагодарил уже бывшую жену за совместные годы жизни и детей, но о самой причине развода Бедняков не написал.

По словам телеведущего, интервью на эту тему давать он не будет, ведь лишнего пиара не желает.

Напомним 

Украинская певица Кристина Соловий на одном из своих концертов поцеловала в губы маленького мальчика, из-за чего разгорелся скандал.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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