Ми маємо добрі взаємини з обома сторонами і сподіваємось на мир – глава МЗС Саудівської Аравії
Київ • УНН
Саудівська Аравія сподівається на швидке завершення російсько-української війни завдяки своїм добрим відносинам з обома сторонами, про що заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на Глобальному саміті миру.
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив, що їхня країна сподівається мир, адже має добрі взаємини з обома сторонам, передає УНН.
Від початку цього конфлікту, наше королівство наголошувало на важливості Міжнародного права, необхідності діалогу, зниження напруги та полегшення глобальних наслідків для світу. Наш прем'єр-міністр попросив передати свої найкращі побажання двом сторонам та висловив надію на найближче закінчення війни.Ми маємо добрі взаємини з обома сторонами і сподіваємось на мир
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив, що коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.