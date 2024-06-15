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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ми маємо добрі взаємини з обома сторонами і сподіваємось на мир – глава МЗС Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 26451 перегляди

Саудівська Аравія сподівається на швидке завершення російсько-української війни завдяки своїм добрим відносинам з обома сторонами, про що заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на Глобальному саміті миру.

Ми маємо добрі взаємини з обома сторонами і сподіваємось на мир – глава МЗС Саудівської Аравії

Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив, що їхня країна сподівається мир, адже має добрі взаємини з обома сторонам, передає УНН.

Від початку цього конфлікту, наше королівство наголошувало на важливості Міжнародного права, необхідності діалогу, зниження напруги та полегшення глобальних наслідків для світу. Наш прем'єр-міністр попросив передати свої найкращі побажання двом сторонам та висловив надію на найближче закінчення війни.Ми маємо добрі взаємини з обома сторонами і сподіваємось на мир

 - сказав Аль-Сауд.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив, що коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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