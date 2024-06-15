Мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир - глава МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира заявил, что их страна надеется на мир, ведь имеет хорошие отношения с обеими сторонам, передает УНН.

С начала этого конфликта, наше королевство подчеркивало важность Международного права, необходимости диалога, снижения напряжения и облегчения глобальных последствий для мира. Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания двум сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны. Мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир - сказал Аль-Сауд.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира заявил, что когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей России.