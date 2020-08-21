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МВС може забезпечити чесні, прозорі та адекватні вибори - Аваков

Київ • УНН

 • 12085 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС може забезпечити проведення чесних та прозорих місцевих виборів та закликав учасників виборчого процесу діяти в рамках закону. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

МВС може забезпечити чесні, прозорі та адекватні вибори - Аваков

"Ми вже зараз бачимо у деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова сіток, використання підкупу виборців й так далі", - сказав Аваков.

За його словами, цьому питанню приділяє увагу спеціальний підрозділ Національної поліції України. Багато поліцейських та офіцерів займаються фіксуванням таких ситуацій.

"Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів приведе до того, що баланс у системі буде збережено, й використання сіток не буде реалізовано", - зазначив голова МВС.

Також Аваков, наголосив, що позиція МВС, буде такою ж жорсткою, як і на президентських та парламентських виборах.

Водночас Аваков наголосив, що необхідно скорегувати деякі положення Кримінального кодексу, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів. Тобто те, що прийшло на зміну відкритим талонам.

"Якщо я живу у Василькові, а на момент виборів пішов й зареєструвався де-небудь у Броварах, тому що моя подруга балотується у мери, наприклад... Щоб припинити таке, ми даємо одну маленьку поправку… ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. І закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону", - розповів міністр.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ готове забезпечити правопорядок в частині виборчого законодавства за найвищими стандартами.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія у п’ятницю призначила вибори до районних рад на 25 жовтня.

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