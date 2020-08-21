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МВД может обеспечить честные, прозрачные и адекватные выборы - Аваков

Киев • УНН

 • 12085 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД может обеспечить проведение честных и прозрачных местных выборов и призвал участников избирательного процесса действовать в рамках закона. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

МВД может обеспечить честные, прозрачные и адекватные выборы - Аваков

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сетей, использование подкупа избирателей и так далее", - сказал Аваков.

По его словам, этому вопросу уделяет внимание специальное подразделение Национальной полиции Украины. Многие полицейские и офицеры занимаются фиксированием таких ситуаций.

"Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранено, и использование сетей не будет реализовано", - отметил глава МВД.

Также Аваков, подчеркнул, что позиция МВД, будет такой же жесткой, как и на президентских и парламентских выборах.

В то же время Аваков отметил, что необходимо скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов. То есть то, что пришло на смену открытым талонам.

"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и зарегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что моя подруга баллотируется в мэры, например... Чтобы прекратить такое, мы даем одну маленькую поправку... мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", - рассказал министр.

Напомним, Министерство внутренних дел готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия в пятницу назначила выборы в районные советы на 25 октября.

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