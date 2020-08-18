МВС готове забезпечити проведення місцевих виборів за найвищими стандартами – Аваков

“МВС готове забезпечити правопорядок в частині виборчого законодавства за найвищими стандартами. Ми маємо відповідний досвід попередніх років, коли робота правоохоронців під час виборчого процесу була оцінена досить високо, а сам процес виборів отримав найвищі оцінки європейського співтовариства – з точки зору дотримання усіх демократичних стандартів”, – сказав Арсен Аваков.

Зазначається, що під час зустрічі присутні обговорили питання вдосконалення виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на хід виборчого процесу, проаналізували низку випадків щодо перших порушень та координацію зусиль для протидії таким спробам.

Як зазначила керівник Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, одним з важливих пунктів внесення змін до виборчого кодексу – має стати скорочення терміну тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Наразі така охорона має забезпечуватися протягом 8 днів. Також, за її словами, уточнення потребує стаття Виборчого кодексу в частині надання недостовірних відомостей до Державного реєстру виборців.

“Зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію, може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію. Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості. Наприклад, вказав, що живе у Затоці, а насправді – в Ірпені, і передав свої персональні дані – щоб там за нього кинули бюлетень. Право голосу - конституційне, тому повинно захищатись від спроб незаконного втручання та зловживань”, – зазначила Ольга Айвазовська.

Зазначається, що такі поодинокі випадки вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

"Ці факти на контролі Національної поліції, яка вживатиме відповідних заходів для реагування. Ми не повинні допустити, щоб вони стали масовими, чи могли повпливати на демократичне волевиявлення українців", - додав Арсен Аваков.

Вказано, що відповідні зміни до Виборчого кодексу будуть запропоновані на розгляд народних депутатів вже 25 серпня – під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.