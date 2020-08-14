МВС Білорусі: минула доба була найспокійнішою за період протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Минула доба стала найспокійнішою за останні чотири дні у Білорусі. У той же час, виникла проблема перезавантаженості місць утримання затриманих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС Білорусі.
"Минула доба стала найспокійнішою за останні чотири дні. Акції, що мали місце - у переважній більшості своїй носили мирний характер. Учасники так званих "ланцюгів солідарності", які формувалися у столиці і ряді міст республіки, висловлювали загальне прагнення до врегулювання всіх питань ненасильницькими методами", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що лише в окремих випадках під час несанкціонованих заходів дії деяких осіб носили агресивний характер.
"У Вітебську тілесні ушкодження були заподіяні співробітнику органів внутрішніх справ, каменем пошкоджено службовий автомобіль. У даний час здійснюється правова оцінка діям порушників. Крім того, проводиться перевірка за фактами розміщення у мережі інтернет матеріалів образливого характеру відносно співробітників міліції Городненського регіону, а також у зв'язку з публікаціями погроз їхнім близьким. Всього за цю добу було складено 102 протоколи про адміністративне порушення", - йдеться у повідомленні.
Також у МВС стурбовані проблемою наповненості місць утримання затриманих. Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому.
"Цей процес йде безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення ситуації, що склалася", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.
Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тисячі.
Також стало відомо про остаточні результати виборів у Білорусі.