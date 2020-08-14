МВД Беларуси: прошедшие сутки были самыми спокойными за период протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Прошедшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня в Беларуси. В то же время возникла проблема перенаполняемости мест содержания задержанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
"Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер.
"В Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей. Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в сети интернет материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким. Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении", - говорится в сообщении.
Также в МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой.
"Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - добавили в сообщении.
Напомним, в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.
Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тысячи.
Также стало известно об окончательных результатах выборов в Беларуси.