Муженко приїхав у район вибухів на складах боєприпасів під Ічнею

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко приїхав у район пожежі та вибухів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.