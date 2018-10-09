Муженко приїхав у район вибухів на складах боєприпасів під Ічнею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко приїхав у район пожежі та вибухів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Перебуваю на місці надзвичайної події в районі населеного пункту Ічня, де стався вибух на технічній території", - повідомив Муженко.
З його слів, на місці НП розгорнули штаб ліквідації, наявними силами та засобами проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.
Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.