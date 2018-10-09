Муженко приехал в район взрывов на складах боеприпасов под Ичней
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко приехал в район пожара и взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Нахожусь на месте чрезвычайного происшествия в районе населенного пункта Ичня, где произошел взрыв на технической территории", - сообщил Муженко.
По его словам, на месте ЧП развернули штаб ликвидации, имеющимися силами и средствами проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.
Напомним, в 3:40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.