Мустафа Найєм за чотири місяці в "Укроборонпромі" заробив понад 3 млн грн

Деталі

Так, згідно з інформацією в декларації з 1 січня по 29 квітня 2021 року Найєм заробив в Укроборонпромі 3 255 780 грн. Таким чином, його місячний оклад становить 813,9 тис. грн.

Доповнення

Заступник гендиректора державного концерну "Укроборонпром" з управління активами Мустафа Найєм заявив, що йде з ДК. Його посаду скоротили в межах реорганізації.



Довідково

Найєм був призначений заступником генерального директора ДК "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади 11 листопада 2019 року, заступником генерального директора з управління активами – 1 березня 2021 року.

Додамо, торік у жовтні Айварас Абромавичус покинув посаду гендиректора Укроборонпрому. Замість нього прийшов Юрій Гусєв.