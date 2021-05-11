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Мустафа Найєм за чотири місяці в "Укроборонпромі" заробив понад 3 млн грн

Київ • УНН

 • 24665 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній заступник гендиректора державного концерну "Укроборонпром" з управління активами Мустафа Найєм, за останні чотири місяці роботи в концерні отримав понад 3 млн грн заробітної плати. Про це УНН повідомляє з посиланням на його декларацію на сайті НАЗК після звільнення.

Мустафа Найєм за чотири місяці в "Укроборонпромі" заробив понад 3 млн грн

Деталі

Так, згідно з інформацією в декларації з 1 січня по 29 квітня 2021 року Найєм заробив в Укроборонпромі 3 255 780 грн. Таким чином, його місячний оклад становить 813,9 тис. грн.

Доповнення

Заступник гендиректора державного концерну "Укроборонпром" з управління активами Мустафа Найєм заявив, що йде з ДК. Його посаду скоротили в межах реорганізації.

Довідково

Найєм був призначений заступником генерального директора ДК "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади 11 листопада 2019 року, заступником генерального директора з управління активами – 1 березня 2021 року.

Додамо, торік у жовтні Айварас Абромавичус покинув посаду гендиректора Укроборонпрому. Замість нього прийшов Юрій Гусєв.

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