Мустафа Найем за четыре месяца в "Укроборонпроме" заработал более 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бывший заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" по управлению активами Мустафа Найем, за последние четыре месяца работы в концерне получил более 3 млн грн заработной платы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на его декларацию на сайте НАПК после увольнения.
Детали
Так, согласно информации в декларации с 1 января по 29 апреля 2021 года Найем заработал в Укроборонпроме 3 255 780 грн. Таким образом, его месячный оклад составляет 813,9 тыс. грн.
Дополнение
Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" по управлению активами Мустафа Найем заявил, что уходит из ГК. Его должность сократили в рамках реорганизации.
Справка
Найем был назначен заместителем генерального директора ГК "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 11 ноября 2019 года, заместителем генерального директора по управлению активами - 1 марта 2021 года.
Добавим, в прошлом году в октябре Айварас Абромавичюс покинул должность гендиректора Укроборонпрома. Вместо него пришел Юрий Гусев.