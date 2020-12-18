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Муляж замість гранати: у Києві повідомили про "замінування" автомобіля

Київ • УНН

 • 18135 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Надійшло повідомлення про замінування автомобіля на вулиці Гонгадзе у Києві. Після перевірки виявилося, що це муляж, а не граната. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок.

Муляж замість гранати: у Києві повідомили про "замінування" автомобіля

На запитання, чи дійсно у Києві на вулиці Гонгадзе замінували автомобіль, Страшок відповіла: "Це виявилася не граната, а муляж".

Нагадаємо, у Київській області чоловік погрожував відділку поліції, якщо йому не повернуть авто. А перед тим він встиг вилаяти правоохоронців та розбити вітрину у магазині.

Як повідомлялося, на Донеччині внаслідок вибуху, за попередніми даними, гранати, було пошкоджено автомобіль.

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