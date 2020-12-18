Муляж замість гранати: у Києві повідомили про "замінування" автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Надійшло повідомлення про замінування автомобіля на вулиці Гонгадзе у Києві. Після перевірки виявилося, що це муляж, а не граната. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок.
На запитання, чи дійсно у Києві на вулиці Гонгадзе замінували автомобіль, Страшок відповіла: "Це виявилася не граната, а муляж".
Нагадаємо, у Київській області чоловік погрожував відділку поліції, якщо йому не повернуть авто. А перед тим він встиг вилаяти правоохоронців та розбити вітрину у магазині.
Як повідомлялося, на Донеччині внаслідок вибуху, за попередніми даними, гранати, було пошкоджено автомобіль.