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Муляж вместо гранаты: в Киеве сообщили о "заминировании" автомобиля

Киев • УНН

 • 18135 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Поступило сообщение о заминировании автомобиля на улице Гонгадзе в Киеве. После проверки оказалось, что это муляж, а не граната. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

Муляж вместо гранаты: в Киеве сообщили о "заминировании" автомобиля

На вопрос, действительно ли в Киеве на улице Гонгадзе заминировали автомобиль, Страшок ответила: "Это оказалась не граната, а муляж".

Напомним, в Киевской области мужчина угрожал отделению полиции, если ему не вернут авто. А до этого он успел обругать правоохранителей и разбить витрину в магазине.

Как сообщалось, в Донецкой области в результате взрыва, по предварительным данным, гранаты, был поврежден автомобиль.

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