Муляж вместо гранаты: в Киеве сообщили о "заминировании" автомобиля

На вопрос, действительно ли в Киеве на улице Гонгадзе заминировали автомобиль, Страшок ответила: "Это оказалась не граната, а муляж".

Напомним, в Киевской области мужчина угрожал отделению полиции, если ему не вернут авто. А до этого он успел обругать правоохранителей и разбить витрину в магазине.

Как сообщалось, в Донецкой области в результате взрыва, по предварительным данным, гранаты, был поврежден автомобиль.