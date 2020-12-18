Муляж вместо гранаты: в Киеве сообщили о "заминировании" автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Поступило сообщение о заминировании автомобиля на улице Гонгадзе в Киеве. После проверки оказалось, что это муляж, а не граната. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.
На вопрос, действительно ли в Киеве на улице Гонгадзе заминировали автомобиль, Страшок ответила: "Это оказалась не граната, а муляж".
Напомним, в Киевской области мужчина угрожал отделению полиции, если ему не вернут авто. А до этого он успел обругать правоохранителей и разбить витрину в магазине.
Как сообщалось, в Донецкой области в результате взрыва, по предварительным данным, гранаты, был поврежден автомобиль.