На Донеччині в автомобілі чоловіка вибухнула граната

"Вчора ввечері до чергової частини поліції надійшло повідомлення від 31-річного мешканця міста Родинське. Чоловік пояснив, що коли він сів у свій автомобіль та почав рухатися, спрацював невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль. Слідчо-оперативна група на місці події виявила та вилучила деформований металевий фрагмент схожий на спусковий важіль запалу гранати", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що подія обійшлася без потерпілих. Наразі тривають слідчі дії.

За цим фактом слідчими розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 15 п.5 ч.2 ст. 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок вибуху автомобіля постраждав кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Його госпіталізували до лікарні.