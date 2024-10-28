Може стати інструментом проти FPV-дронів: Міноборони допустило до використання дробовик Safari HG-105M
Київ • УНН
Міноборони України кодифікувало напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M для використання у Силах оборони. Зброя може застосовуватися для ближнього бою та боротьби з FPV-дронами.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M, передає УНН із посиланням на Міноборони.
За даними відомства, ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.
"Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", - йдеться у повідомленні.
Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кг, додали у Міноборони.
Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон "Чаклун"16.10.24, 12:55 • 12924 перегляди